أكسيوس: ترامب يرفض أن يكون أداة بيد نتنياهو

فلسطين اليوم- وكالات

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبّر في أحاديث خاصة مع مقربين منه عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"تلاعب" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو به.

ووفقًا للتقرير، فإن ترامب أبدى امتعاضه من تصرفات نتنياهو، مشيرًا إلى أنه لا يقبل أن يُستخدم لخدمة أجندات سياسية إسرائيلية داخلية. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات بين الرجلين، رغم العلاقة الوثيقة التي تجمعهما.

ويُنظر إلى هذا الموقف كمؤشر إضافي على تراجع الحظوة التي كان يتمتع بها نتنياهو في أوساط الجمهوريين، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على "إسرائيل" بشأن حربها في غزة والعلاقات المتوترة مع عدد من الدول الحليفة، لا سيما بعد الهجوم "الاسرائيلي" الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية قبل عدة أيام.