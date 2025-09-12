فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت الاذاعة العبرية ظهر اليوم الجمعة، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح، أحدهما بحالة خطيرة، إثر عملية طعن وقعت في كيبوتس "تسوفا" المقام على أراضي بلدة صوبا المهجّرة غرب مدينة القدس.

وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى موقع الحادث إنها قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين، حيث وُصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، والأخرى بالمتوسطة.

وبحسب المصادر، فإن المنفذ شاب عربي يبلغ من العمر 28 عامًا من سكان حي شعفاط.

وأشارت الهيئة إلى أن حراس الفندق الذي وقع فيه الهجوم تمكنوا من السيطرة على المنفذ واعتقاله قبل وصول قوات الشرطة الإسرائيلية، التي بدورها أعلنت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العملية نُفذت "بدوافع قومية"، مضيفةً أنها عززت وجودها في المنطقة وبدأت بعمليات تمشيط.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن شهود عيان قولهم إن الشاب دخل إلى المطبخ، استل سكينًا، وهاجم الجالسين في غرفة الطعام، قبل أن يتمكن حراس الأمن من السيطرة عليه دون إطلاق نار، حيث جرى تقييده وتسليمه للشرطة التي باشرت التحقيق معه.