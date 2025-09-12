الإمارات تستدعي السفير "الإسرائيلي" على خلفية الهجوم في الدوحة

فلسطين اليوم- وكالات

استدعت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي لديها، وذلك احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء، وفقًا لما أوردته هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان).

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين أبوظبي وحكومة اليمين الإسرائيلي، والذي تفاقم منذ إعلان "إسرائيل" نيتها ضم الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته الإمارات "خطًا أحمر" في وقت سابق.

وأثار الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، والذي اسنهدف قيادات سياسية بارزة في حماس، موجة استنكار دولي واسع، خاصة أن العاصمة القطرية تحتضن مفاوضات حساسة تسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وفي تصريح تصعيدي، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر، قائلًا إن عليها طرد قادة حماس أو "تقديمهم للعدالة"، وإلا فإن إسرائيل "ستقوم بالمهمة". تصريحات وُصفت من قبل الإمارات بـ"العدوانية"، واعتبرتها تهديدًا غير مقبول.

وتزامنًا مع هذا التصعيد، يقوم رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بجولة في دول الخليج بهدف تنسيق المواقف الإقليمية تجاه الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من وزارتي الخارجية الإماراتية أو الإسرائيلية حول التقرير.