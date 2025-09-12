غادي آيزنكوت يدعو لوقف خطط احتلال غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت دعا إلى وقف خطط احتلال قطاع غزة، محذرًا من تداعياتها الخطيرة.

وقال آيزنكوت خلال جلسات مغلقة إن "استمرار التقدم نحو احتلال غزة بالكامل هو خطأ استراتيجي"، مضيفًا أن "الحرب يجب أن تنتهي بخطوات سياسية واضحة لا بمزيد من التورط الميداني".

وجاءت تصريحاته في ظل تصاعد التحذيرات الداخلية من الانزلاق نحو حرب استنزاف طويلة في القطاع، دون تحقيق الأهداف المعلنة، ووسط استمرار الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.