ألمانيا تقرر دعم مقترح لحل الدولتين

فلسطين اليوم

نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الألمانية قررت دعم مقترح تقوده فرنسا لحل الدولتين،

وأضافت بلومبرغ، أن ألمانيا تعتزم، اليوم الجمعة، دعم قرار للأمم المتحدة يتبنى إعلان نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية

وقالت إن الإعلان الذي تعتزم ألمانيا دعمه يؤيد قيام دولة فلسطينية بالإضافة إلى حق العودة للاجئين.

وأشارت إلى أن ألمانيا لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي.

والشهر الماضي، اعتبرت ألمانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة على طريق حل الدولتين الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام جنبا إلى جنب.