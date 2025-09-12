الاحتلال يقتحم الخليل ويعتقل مواطنين بعد مداهمة المنازل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد مداهمة عدد من المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ونصبت حواجز وفتشت عدة منازل بالمحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال الخليل، الشاب مهند زهير العلامي 26 عاما، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل وبلدة دورا تعود ملكيتها لعائلات أبو زنيد والنمورة وقزاز والفسفوس والقواسمه واخليل.

ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بلدة الظاهرية جنوب المحافظة، اعتقلت قوات الاحتلال المسن باجس أبو شرخ ونجله أحمد.

كما قام مستوطنون بقطع الأسلاك الشائكة الخاصة بحظائر أغنام المواطنين في حي الطيران بالبلدة.