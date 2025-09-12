48 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 48 فلسطينيا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بوصول 27 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، وشهيد إلى مستشفى المعمداني، و 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، و 5 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق عائلة السلطان في حي التوام شمال غزة، أسفرت عن استشهاد 14 فردًا، فيما ما يزال العشرات من العائلة تحت الأنقاض.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفادت مستشفى العودة، بوصول 3 شهداء و 38 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء قصف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، إلى جانب استهدافات أخرى وسط القطاع.