مجزرة في حي التوام.. أكثر من 14 شهيدا من عائلة سلطان

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات.

وبحسب مصادر في مستشفيات غزة، استشهد 25 مواطنا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع.

واستشهد أكثر من 14 مواطنا في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال بحق عائلة السلطان في منطقة التوام شمال قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفادت مستشفى العودة، بوصول 3 شهداء و 38 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء قصف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، إلى جانب استهدافات أخرى وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال في عمليات القصف المدفعي والجوي، بالتوازي مع مواصلة تدمير المنازل والأبراج السكنية العالية، وتهجير قاطنيها.