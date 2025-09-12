الدفاع المدني: 50 ألف مواطن في غزة بلا مأوى خلال أقل من أسبوع

فلسطين اليوم

كشف الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، مساء الخميس، عن حجم الدمار الهائل، بفعل عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة غزة، خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح بصل، في بيان، أن البنية التحتية والمناطق السكنية تعرضت لدمار واسع النطاق، وأن أكثر من 50 ألف مواطن في غزة، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، أصبحوا بلا مأوى خلال أقل من أسبوع، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.

وأشار إلى تدمير 12 بناية سكنية يزيد عدد طوابقها عن 7 طوابق، تضم نحو 500 شقة سكنية، ما أدى إلى تشريد أكثر من 10,000 مواطن

وطالب الناطق باسم الدفاع المدني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين.

ودعا المنظمات الإنسانية والإغاثية، إلى العمل على توفير مأوى بديل، ومستلزمات أساسية من غذاء ودواء واحتياجات عاجلة للنازحين