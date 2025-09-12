اليونيسيف تحذر من تصاعد مقلق لمعدلات سوء التغذية بين أطفال غزة

فلسطين اليوم

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مساء الخميس من تصاعد مقلق لمعدلات سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن أحدث البيانات تظهر تسجيل نسبة غير مسبوقة في آب/أغسطس الماضي، للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ممن تم فحصهم.

وأظهرت أن النسبة في أنحاء غزة زادت إلى 13.5% الشهر الماضي بعد أن كانت 8.3% في تموز/يوليو.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل، إن واحدا من بين كل 5 أطفال في مدينة غزة شُخص بسوء التغذية الحاد خلال شهر آب/ أغسطس، وكان بحاجة إلى الدعم التغذوي الإضافي المنقذ للحياة الذي توفره اليونيسف.

وأشارت إلى تمكن المنظمة من جلب مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن العدوان الإسرائيلي في المدينة أجبر نحو 10 مراكز تغذية على الإغلاق، مما ترك الأطفال أكثر عرضة للخطر.

وشددت اليونيسف على ضرورة حماية خدمات التغذية في مدينة غزة وأنحاء القطاع، مضيفة: "يجب ألا يعاني أي طفل من سوء التغذية الذي يمكننا منعه وعلاجه عندما نتمكن من الوصول وتوصيل المساعدات بأمان".