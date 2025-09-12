محافظ طولكرم: الاحتلال اعتقل أكثر من ألف مواطن ونطالب بتدخل دولي

فلسطين اليوم

أكد محافظ محافظة طولكرم عبد الله كميل، فجر اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من ألف مواطن خلال عدوانه على مدينة طولكرم.

وأضاف محافظ طولكرم أن "ما يجري على أرض طولكرم هو جزء من سياسة ممنهجة للاحتلال مع استمرار هذا العدوان منذ تاريخ 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي يهدف إلى النيل من صمود شعبنا الفلسطيني وإرادته، عبر استهداف المواطنين العزّل، وممارسة أبشع أشكال التنكيل الجماعي".

وحذر كميل من خطورة هذه الجرائم وتداعياتها الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

ووجّه كميل، نداء عاجلا للمجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكل أحرار العالم، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق محافظة طولكرم وأهلها.