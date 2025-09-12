تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وعن هذه الليلة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.