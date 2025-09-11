بصاروخ باليستي ومسيَّرات.. "المسلحة اليمنية" تقصف مواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، "إن الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين ٢" استهدف هدفاً عسكرياً في منطقة النقب المحتلة، وحقق أهدافه بنجاح، مما أدى إلى لجوء الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ".

وأضاف سريع، أن القوات اليمنية نفذت عملية بطائرات مسيّرة، حيث استهدفت طائرتان منها ما يسمى بمطار رامون، فيما أصابت المسيّرة الثالثة هدفاً عسكرياً في منطقة النقب، مؤكداً نجاح العملية في تحقيق أهدافها.

وأوضح العميد سريع أن "اليمن قادرة بعون الله على مواجهة العدو الصهيوني والرد على عدوانه السافر، وأنها مستمرة في أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد استمرار العمليات الإسنادية لغزة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه فلسطين المحتلة، تزامنًا مع انطلاق صفارات الإنذار، وتحديدا في النقب المحتل.