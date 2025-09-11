50 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 50 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، جراء قصف المنازل وخيام النازحين.

وأعلن مستشفى حمد أنه استقبل اليوم 14 شهيدًا و62 مصاباً، إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة.

واستشهد مواطنان، وأصيب آخرون، إثر استهداف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين أمام برج النوري في النصيرات وسط قطاع غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال 15 منزلا في مدينة غزة منذ صباح اليوم، وشرّدت مئات المواطنين والنازحين في محيطها.

كما شن طيران الاحتلال غارتين على مدينة غزة، وقصف منزلا في شارع الشفاء غربها.

كما دمر عَمارة "نجم" قرب العيادة العسكرية في مخيم الشاطئ في المنطقة ذاتها، فيما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية النار شرقها.