قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في طولكرم

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في مدينة طولكرم، بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال دهمت المحال التجارية والمقاهي وسط المدينة، خاصة في شارع الحدادين وميدان الشهيد ثابت ثابت، وفي محيط دوار العليمي "المحاكم"، في الحي الغربي، واعتقلت المواطنين المتواجدين داخلها، واقتادتهم إلى بوابة حاجز خضوري العسكري "نيتساني عوز" غرباً.

وافادت المصادر، أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من الآليات العسكرية وجرافة من النوع الثقيل إلى المدينة، حيث تمركزت في محيط دوار العليمي، ودهم جنود الاحتلال المنازل والمحال التجارية في المنطقة وأجبروهم على إغلاقها، كما استولوا على عدد من كاميرات المراقبة منها، في الوقت الذي منعوا حركة تجوال وتنقل المواطنين في المكان.

‫كذلك اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح والحي الجنوبي للمدينة، ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها واستجوبت سكانها واعتقلت الشابين قسام حاتم فقهاء وبلال أبو شعر من منزلهما.

وفرضت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، حصاراً مشدداً على المدينة، عقب إغلاقها البوابات العسكرية الحديدية على مدخليها الجنوبي والشرقي، والمتمثلة في بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي وبوابات حاجر عناب العسكري شرقاً، ومنعت حركة مرور المركبات من خلالها.