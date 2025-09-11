القسام تنشر فيديو عملية جباليا ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى"

فلسطين اليوم

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف دبابة للاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

ويظهر مقطع الفيديو، مشاهد من استهداف مجاهدي القسام دبابة "ميركفاه" ووضع عبوة العمل الفدائي داخل قمرة القيادة، وانفجار الدبابة واشتعال النيران فيها والجنود بداخلها وسط جباليا شمالي القطاع يوم الاثنين الماضي.

واعترف جيش الاحتلال في بيان له، بمقتل 4 جنود في العملية.

وتواصل سرايا القدس وكتائب القسام تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة