السيد الحوثي: العدوان على قطر توسيع لمدى استباحة المنطقة

فلسطين اليوم

أكّد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنّ العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز، إنما "هو إفلاس وإجرام".

وقال في كلمة له بشأن مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، إنّ "اليمن رسمياً وشعبياً في موقف صادق يخوض معركة جادة ويدرك أهميتها وقدسيّتها وقيمة التضحيات فيها".

وشدّد على أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر لن يؤثّر على الشعب اليمني في كسر إرادته، بل ستزيده قوة وصلابة في تصميمه وعزمه.

وأشار السيد الحوثي إلى أنّه لا توجد خيارات بديلة سوى الاستسلام والقبول بمعادلة الاستباحة كما يقبل بها البعض في المنطقة.

ودعا السيد الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غداً الجمعة في صنعاء وفي كل الساحات

وقال السيد الحوثي إن ما يجري في فلسطين من يوميات إجرامية وإبادة جماعية يرتكبها الاحتلال بيمثّل "جريمة القرن"، مشيراً إلى أنّ وسائل الإعلام تتحدّث عنها بشكل واسع، ويشاهد الناس فظاعتها.

وأضاف السيد الحوثي أنّ الاحتلال يستمر في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، مؤكّداً أنّ في ذلك محاولة من الاحتلال للترويض حتى تصبح هذه المشاهد اعتيادية لدى الناس.

وحذّر السيد الحوثي من أنّ الاحتلال يحاول أن يكمل عملية السيطرة التامة على كل فلسطين لينتقل إلى ما وراء فلسطين.

وأشار السيد الحوثي إلى أنّ لدى الاحتلال أعمالاً قائمة على مستوى الدول المجاورة، في لبنان وسوريا، إضافة إلى مؤامرات تستهدف الأردن ومصر والعراق.