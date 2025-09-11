الاحتلال يُخطر بوقف العمل في 5 مساكن ومنشآت زراعية بالخليل

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بوقف العمل في خمسة مساكن ومنشآت زراعية، في البادية جنوب الخليل، بالضفة الغربية.

وأفاد المواطن إبراهيم البدور بإن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في خمسة مساكن مأهولة منذ سنوات وبركسات للأغنام، تقع في الجهة الشرقية من تجمع خشم الدرج في البادية شرق يطا، وتعود ملكيتها لعدد من أفراد عائلته.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت صباح اليوم بهدم مدرسة "الزويدين الثانوية" في البادية، استجابة لمؤسسة "ريغافيم" الاستيطانية المتطرفة، التي دعت قبل نحو شهر قوات الاحتلال إلى هدم المدرسة، معتبرة أن مثل هذه المنشآت من شأنها أن تشجع الأهالي على البناء والبقاء في تلك المناطق.