تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة

فلسطين اليوم

شيعت قطر، عصر اليوم الخميس، في العاصمة الدوحة شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبانيَ سكنية في الدوحة الثلاثاء الماضي.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ووري الشهداء الثرى في مقبرة مسيمير.

وشهداء حركة حماس بالدوحة هم:

الشهيد جهاد لبد (أبو بلال)

الشهيد همام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية.

⁠الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)

الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر)

⁠الشهيد أحمد عبد المالك (أبو مالك)

⁠إضافة إلى الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من منتسبي الأمن الداخلي القطري.

وشارك في التشييع سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والممثل الشخصي لسمو الأمير الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وعدد من قيادات حركة حماس، وآلاف المشيعين من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.