حماس: العدوان على قطر يستهدف مسار المفاوضات برمته

فلسطين اليوم

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، الشهداء الذين ارتقوا جرّاء العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكّدة أنّها ثابتة على مواقفها.

وشدّد القيادي فوزي برهوم الذي تلى بيان حركة حماس على أنّ دماء قادتهم ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة، موضحاً أنّ الجريمة "لم تستهدف الوفد المفاوض فحسب، بل مسار التفاوض برمّته".

كما أضاف أنّ "المعركة مع الاحتلال ليست معركة غزة ولا حماس ولا فلسطين وحدها، بل معركة الأمة بأسرها".

واعتبرت الحركة أن جريمة الاحتلال في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط، بل "إعلان حرب على الدول العربية"، واصفةً ما جرى بأنّه "جريمة مكتملة الأركان تستهدف كل ما تمثّله قطر من قيم العروبة والإسلام ونصرة المستضعفين".

كما دعت حماس، إلى تحرّك عربي عاجل لمواجهة هذا الاعتداء، مطالبةً قادة العالم بأن "يختاروا بوضوح بين شريعة الغاب التي ترتكبها جرائم الاحتلال، وبين القانون الدولي والإنساني الذي يجرّم هذه الأفعال"