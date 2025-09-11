"يونيسف": إصابة طفل من كل 5 بسوء تغذية حاد مع تصاعد الحرب على مدينة غزة

فلسطين اليوم

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، أن معدلاً مدمراً لسوء تغذية الأطفال في قطاع غزة في آب/أغسطس 2025 يتجاوز الرقم القياسي لشهر تموز/يوليو 2025.

وأوضحت "يونيسف"، أن الفحوصات أظهرت إصابة طفل من كل 5 أطفال بسوء تغذية حاد مع تصاعد الهجوم العسكري في مدينة غزة.

وشددت على أن سوء التغذية يتفاقم في قطاع غزة بوتيرة مثيرة للقلق، مؤكدة أن نسبة غير مسبوقة من الأطفال شخصوا بسوء تغذية حاد.

ومنذ 2 مارس/ آذار تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و656 شهيداً، و163 ألفاً و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً.