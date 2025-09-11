الاحتلال يُطوّق طولكرم

فلسطين اليوم

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، حصاراً مشدداً على مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب إغلاقها البوابات الحديدية عند مدخليها الجنوبي والشرقي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة، في الوقت الذي أغلقت فيه بوابات حاجز عناب العسكري شرقا، ومنعت حركة مرور المركبات من خلالها.

وقالت المصتدر ذاتها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة تجاه المواطنين والمركبات في الحي الغربي، وتحديدا في محيط بوابة "نتسانيعوز"، تزامنا مع سماع صوت انفجار ضخم هز أرجاء المدينة، حيث أفيد بوقوع إصابات لم تتسنَّ معرفة عددها وطبيعتها بسبب حصار المنطقة ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إليها.

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين قرب حاجز "نتسانيعوز" غربا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، الذي دخل يومه الـ228 على التوالي، وسط اقتحامات يومية وإجراءات عسكرية مشددة تستهدف الأهالي وممتلكاتهم.