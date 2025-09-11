هنري يكشف عن هوية مدرب فرنسا الجديد

فلسطين اليوم

كشف أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري عن المرشح الأقرب لتولي منصب مدرب المنتخب الفرنسي مع اقتراب نهاية حقبة ديدييه ديشامب الذي يقود "الديوك" منذ 2012 وتنتهي مهمته بعد مونديال 2026.

وقال هنري في تصريحات لشبكة CBS: "جميعنا نعلم من سيكون المدرب الجديد.. أعرف ذلك وأنتم تعرفونه، وأتمنى له كل التوفيق"، في إشارة واضحة إلى زين الدين زيدان.

وتؤكد التقارير الصحفية أن زيدان، الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000 كلاعب، ويملك مسيرة تدريبية ناجحة مع ريال مدريد حقق خلالها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016 – 2018)، هو المرشح الأبرز لخلافة ديشان، رغم عدم صدور إعلان رسمي من الاتحاد الفرنسي حتى الآن.

وخلال فترة ديشامب، أحرز "الديوك" لقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، كما وصلوا إلى نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم 2022.

ويرى مراقبون أن المنتخب الفرنسي، الذي يضم نجوما مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، سيكون تحت قيادة زيدان أمام فرصة جديدة لمواصلة المنافسة على الألقاب الكبرى، شرط نجاحه في نقل خبراته من عالم الأندية إلى ساحة المنتخبات.

ودرب زيدان البالغ 52 عاماً ريال مدريد في فترتين الأولى بين 2016 و2018 وتوج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية والثانية بين 2019 و2021 قبل أن يخلفه في منصبه كارلو أنشيلوتي.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد في 2021 لم يوقع زيدان لم يوقع مع أي ناد أو منتخب رغم اقتران اسمه بعدة أندية أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.