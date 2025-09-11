فلسطين اليوم

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بجائزة تاريخية تحمل اسم "الأفضل في كل العصور" خلال حفل توزيع جوائز رابطة الدوري البرتغالي للموسم الماضي.

وخلال الحفل، كشفت الرابطة عن الجائزة الاستثنائية التي منحت للنجم البرتغالي، ونشرت تصميما خاصا يجمع صوره بقميص جميع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته، دون تحديد ما إذا كان اللقب يخص البرتغال فقط أم العالم بأسره.

وأعرب رونالدو عن فخره الكبير بهذا التكريم، قائلا: "أشكر رابطة الدوري البرتغالي على هذه الجائزة المميزة. إنه شرف عظيم أن أحصل على لقب يحمل اسم الأفضل في كل العصور، خاصة وهو يرتبط ببلدي".

وأضاف: "أود أن أشكر كل زملائي ومدربي وكل من ساندني طوال مسيرتي، فبفضلهم حققت هذه الإنجازات".

بهذا الإنجاز، يواصل "الدون" كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، جامعا بين إنجازاته الفردية والجماعية التي جعلته أحد أعظم اللاعبين على مر العصور.

🚨 Oficial:



Cristiano Ronaldo recibió el honor de Mejor de Todos los Tiempos en los premios de la Liga Portugal. pic.twitter.com/NbFSQARGy3 — Arielipillo (@arielipillo) September 10, 2025