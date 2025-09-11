فلسطين اليوم

أُصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت جيباً عسكرياً في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة جرّاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت جيبًا عسكريًا في منطقة طولكرم.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إن آلية عسكرية مرت فوق عبوة ناسفة في منطقة طولكرم، وأُصيب جنديان بجروح طفيفة".

ووثق مقطع فيديو، طائرة مروحية لجيش الاحتلال وهي تصل إلى موقع انفجار العبوة لنقل الجنود المصابين غرب طولكرم.

المتحدث باسم جيش الاحتلال قال: "قبل وقت قصير، وخلال نشاط لقوات الجيش في طولكرم ضمن لواء "إفرايم"، تضررت آلية عسكرية نتيجة انفجار عبوة على السياج".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقًا على المدينة وتقوم بإغلاق الطرق وتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة، وسيتم نشر تفاصيل إضافية لاحقًا. وفق قوله.

يتبع..