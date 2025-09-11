هولندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات

فلسطين اليوم

أعلنت هولندا أنها ستفرض في أقرب وقت حظراً على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وخلال جلسة في مجلس النواب الهولندي، قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، ديفيد فان ويل، إن حظر استيراد المنتجات من المستوطنات سيتم تفعيله في أقرب وقت.

من جهة أخرى، أشار فان ويل إلى أن القانون الذي يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات، والذي تطالب به أغلبية البرلمان، سيستغرق وقتاً طويلاً لدخول حيز التنفيذ.

وأوضح أن الحظر يمكن تطبيقه بشكل أسرع من خلال التشريعات القائمة الخاصة بالعقوبات، وأنه بدأ بالفعل التحضيرات لإصدار "قرار إداري عام" في هذا الصدد.

و"القرار الإداري العام" في النظام القانوني الهولندي، عبارة عن لوائح إدارية تصدرها الحكومة بناءً على القانون.

والأربعاء، حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما ضمن قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".