فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، عن وصول 72 شهيداً و356 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت الصحة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,718 شهيدًا و163,859 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 12,170 شهيدًا و51,818 إصابة، مضيفة: "كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 9 شهداء و87 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,465 شهيدًا وأكثر من 17,948 إصابة".

وأضافت: "سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 1 طفل)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنهم 142 طفلًا، متابعة: "منذ إعلان IPC للمجاعة في غزة، تم تسجيل 133 حالة وفاة، من بينهم 27 طفلًا".

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة