قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الأحد المقبل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، أن الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، بعد أنا حاولت اغتيال الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، نقلا عن الخارجية القطرية، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة، ستعقد خلال الفترة من 14 - 15 أيلول/ سبتمبر الجاري في العاصمة الدوحة.