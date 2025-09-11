الدفاع المدني: الاحتلال يسعى لزعزعة الأحياء السكنية بقصفها

فلسطين اليوم

أكدت مديرية الدفاع المدني بغزة اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، أن الإحتلال الإسرائيلي يسعى خلال الأيام الحالية إلى إحداث زعزعة داخل الأحياء السكنية في مدينة غزة؛ لاسيما التي تكتظ بالسكان المدنيين.

وأوضحت المديرية، أن الاحتلال يتعمد قصف بعض المنازل والمربعات السكنية داخل هذه الأحياء بهدف دفع سكانها إلى النزوح نحو وسط وجنوب قطاع غزة، غير مكترث بالظروف الإنسانية المأساوية التي يعيشها السكان.

وبينت المديرية أنها استقبلت مناشدات من العائلات الفلسطينية التي يتم تحذيرها لإخلاء منازلها، حيث تجد صعوبة كبيرة في إيجاد أماكن تأويها داخل مدينة عزة، فتضطر بعد ساعات قليلة العودة إلى منازلها التي تضررت بفعل تدمير المباني السكنية المجاورة لها، وسط مخاطر كبيرة على حياتهم.

وأكدت، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططه لدفع المدنيين في مدينة غزة للنزوح من مساكنهم نحو مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت العالم الحر بالخروج عن صمته واجبار الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن مخططه التهجيري للمدنيين