اعتقال 8 صيادين من غرب الزوايدة والشاطئ وتفجير قواربهم

فلسطين اليوم

اعتقلت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، 8 صيادين من بحر غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن زوارق الاحتلال اعتقلت الصيادين من بحر الزوايدة وغرب مخيم الشاطئ، بعد أن فجرت بعض حسكات الصيادين.

والصيايدن الذين تم اعتقالهم صباح اليوم غرب الزوايدة :

1- بشير محمد نصار

2- مؤمن بشير نصار

3- رائد ابراهيم نصار

4- ابراهيم رائد نصار

5- مدحت رائد نصار

6- يوسف شحادة القرعان

7- عماد جلال القرعان

8- الصياد العبد عاهد الطناني (غرب مخيم الشاطئ)