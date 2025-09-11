بعد أن أثارت الجدل: الصحة تخرج عن صمتها وتنفي علاقتها بسفر "ملاك فضة"

فلسطين اليوم

نفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 11 سبتمبر 202، علاقتها بسفر المواطنة "ملاك فضة".

وأثارت الناشطة المجتمعية ضجة ، بعد أنباء عن سفرها إلى الأردن كمرافقة لمريض، بعد أن حصلت على تحويلة طبية.

ونوهت الوزارة، أن "ملاك فضة"، غادرت بناء على تنسيق خاص دون أي علاقة رسمية لوزارة الصحة بإجراءات التنسيق .

وأشارت وزارة الصحة أن المواطنة "ملاك فضة " حاصلة على تحويلة مرضية وفق نظام التحويل بالوزارة ومصنفة أنها ليست أولوية طارئة للسفر خلال المرحلة الحالية.

وأكدت وزارة الصحة على أن منظومة التحويل الطبي والمتبعة حالياً واضحة ومعلومة وتتم وفق برنامج وقنوات معتمدة .