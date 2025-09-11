ثلاثة شهداء بينهم طفل ورضيعة في استهداف لمخيم البريج وغزة

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، ثلاثة مواطنين بينهم طفل ورضيعة، في إطلاق نار وقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوصول طفل شهيد جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أن مواطنين استشهدا أحداهما رضيعة وأصيب عدد آخر، جراء قصف قوات الاحتلال خيام النازحين بمحيط شارع اليرموك في مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 64,656 والإصابات إلى 163,503 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.