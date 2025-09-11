منظمة دوليَّة: أمريكا و"إسرائيل" حولتا "الخبز" بغزة لأداة ابتزاز وسيطرة

فلسطين اليوم

حذرت مؤسسة سكاي لاين الدولية، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، من عسكرة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتحويلها إلى وسيلة سيطرة على السكان بدل إنقاذ لهم في ظل الجوع وسوء التغذية.

وأوضحت سكاي لاين، أن مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF) المدعومة أميركياً وإسرائيلياً استبدلت النظام الأممي المحايد بآلية تقوم على الخصخصة والعسكرة.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يُجبرون على تقديم بياناتهم البيومترية (بصمات الوجه وصور شخصية) مقابل الغذاء، وسط دعاية أنه "طوعي".

وبينت سكاي لاين، أن شركات عسكرية خاصة مثل SRS شاركت في قمع الفلسطينيين بمواقع توزيع المساعدات باستخدام معدات وأسلحة متطورة.

ولفتت إلى أن كاميرات التعرف على الوجه تنقل الصور لغرف تحكم إسرائيلية–أميركية مشتركة، بمساهمة شركات استشارية كبرى مثل BCG.

وأكدت، أن سياسة إسرائيل وأمريكا حولتا طابور الخبز إلى حاجز تفتيش، وكيس الدقيق إلى طُعم لانتزاع البيانات الشخصية".

وأكدت المؤسسة أن استمرار هذا النموذج قد يشكّل مخططًا عالميًا جديدًا لاستخدام التجويع كسلاح للسيطرة الرقمية في مناطق نزاع أخرى.

كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة مع الدول والشركات المتورطة لاحتمال ارتكابها جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وحظر جمع البيانات البيومترية القسري في الحالات الإنسانية، ووقف أنشطة الشركات العسكرية الخاصة التي تسهم في عسكرة المساعدات أو مراقبة المدنيين.

ودعت إلى ضرورة تفكيك "GHF"، وإعادة المساعدات لآليات أممية محايدة، وفتح تحقيقات مستقلة مع الدول والشركات المتورطة.

كما طالبت بحظر جمع البيانات البيومترية القسري، ووقف أنشطة الشركات العسكرية الخاصة المشاركة في عسكرة المساعدات.