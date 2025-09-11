فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة عتيل، شمالي مدينة طولكرم، واعتقلت الشابين مروان الصدقي وسعيد أبو خزنة، ونقلتهما إلى جهة غير معلومة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد القادر مخلص، من منزل عائلته في بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله.

وأضافت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يامن ربيع مرعي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة كفر دان، غربي مدينة جنين.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، رئيس بلدية سيلة الظهر، عبد الفتاح أبو علي، عقب دهم منزله في البلدة، جنوب غربي مدينة جنين.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات، خلال اقتحام حارة أبو سنينة في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الخميس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" جمال حماد، بالإضافة لنائب أمين سر الحركة في سلفيت أحمد عبد الكريم الديك، عقب اقتحام منزليهما في بلدة كفر الديك، غربي مدينة سلفيت.

ودهمت قوات الاحتلال، كذلك عدة مناطق وقرى في الضفة الغربية، وسيّرت دوريات عسكرية في شوارعها؛ لا سيما: بلدتي سيلة الظهر والفندقومية قضاء جنين، وقرية دير الحطب شرقي نابلس، وبلدة إذنا غربي الخليل.

وذكر سكان محليون أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع النفق بمدينة قلقيلية، ونصبت حاجزًا عسكريًا ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال أمين سر حركة "فتح" إقليم سلفيت عبد الستار عواد لليوم الثامن على التوالي.