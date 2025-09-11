جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

فلسطين اليوم

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أنه اعترض صاروخا أطلق من الأراضي اليمنية.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في النقب ووداي عربة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في النقب ووادي عربة في الجنوب، وذلك بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وشن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، هجوما واسعا على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والجوف، ما أسفر عن استشهاد 35 شخصاً وإصابة 131 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، مطلع الأسبوع، تنفيذ عملية واسعة بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع "حيوية وحساسة" في الاراضي المحتلة، بينها مطار "رامون"، إضافة إلى مواقع في النقب وعسقلان و"أسدود" و"تل أبيب" ويافا.