عشرات الشهداء بنسف المنازل وقصف خيام النازحين

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، مستهدفا بغارات وقصف مدفعي عنيفين مختلف أنحاء القطاع، ما يؤدي لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى يوميا.

يأتي ذلك وسط استمرار معاناة أهالي القطاع من المجاعة وسوء التغذية، التي أدّت حتى اليوم لوفاة 404 مواطنًا، بينهم 141 طفلًا، كان آخر 5 حالات أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن وفاتهم أمس الأربعاء.

وجدد ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توعده بتدمير مدينة غزة إذا لم تقبل "حماس" بشروط تل أبيب لوقف إطلاق النار، وقال كاتس في بيان: "عملية قمة النار (نُفذت مساء الثلاثاء) لتحييد قادة حماس (في قطر): سياسة إسرائيل الأمنية واضحة: يد إسرائيل الطويلة ستُهاجم أعداءها في كل مكان، لا مكان لهم للاختباء فيه".

ويأتي هذا في وقت سادت فيه أجواء من التشاؤم في دولة الاحتلال الإسرائيلي حيال نتائج الهجوم الذي نفذته طائراتها الحربية مستهدفة قادة الوفد المفاوض من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.