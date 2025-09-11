كنيست الاحتلال يصادق على أكثر من 30 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب

فلسطين اليوم

صوّت كنيست الاحتلال، مساء الأربعاء، في قراءة أولى، على سلسلة من الاقتطاعات لتمويل إضافة تصل إلى أكثر من 30 مليار شيكل "لميزانية الحرب".

وجاء ذلك بدعم من أعضاء الكنيست عن حزب شاس، فيما تغيب أعضاء "يهدوت هتوراه" أو امتنعوا عن التصويت، ما يتيح تمرير القانون رغم التوتر في الائتلاف مع الأحزاب الحريدية.

وأيد 42 عضو كنيست مشروع قانون الميزانية الإضافية للعام 2025، مقابل معارضة 37، على أن يُحوَّل القانون لاحقًا إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة البرلمانية التي ستبحث فيه.

وبموجب القانون الجديد، سيتم رفع إطار ميزانية الدولة للعام 2025 بمبلغ يصل إلى 30.8 مليار شيكل، على خلفية تصاعد النشاط العسكري، بما يشمل الحرب على إيران.

وستُخصَّص هذه الزيادة لما تسمى وزارة الأمن، وصناديق التأمين الوطني، ونفقات أمنية أخرى، إضافة إلى مدفوعات فوائد وعمولات.

كما يُحدد القانون أن ميزانية العام 2025 ستبلغ 786.7 مليار شيكل (صافي)، تتوزع على 578.8 مليار شيكل كنفقات عادية، و207.9 مليار شيكل لتطوير وبنود رأسمالية.

وجاء في مذكرة الشرح المرافقة أن هذا التعديل يستند إلى قرار حكومة الاحتلال الصادر في 19 آب/ أغسطس الماضي، بشأن تعديل قانون الأطر المالية بما يتيح للحكومة زيادة سقف الإنفاق بمبلغ 30.8 مليار شيكل إضافي، لتغطية احتياجات أمنية.