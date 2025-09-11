80 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء

فلسطين اليوم

استشهد 80 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 79 شهيدا بينهم 54 شهيدا بمدينة غزة منذ فجر الأربعاء.

وليلة الأربعاء الخميس، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط ملعب اليرموك بمدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، باستهداف إسرائيلي بحق منتظري المساعدات قرب مركز التوزيع بمنطقة السودانية شمالي قطاع غزة.

وأفاد مستشفى حمد، بوصول 6 شهداء و59 مصابًا بنيران قوات الاحتلال من منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمالي القطاع.

وشمال مدينة غزة، فجّر جيش الاحتلال روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب 19 آخرون، جراء قصف من طائرة مُسيّرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مخبز الحاج بمخيم 2 جنوبي النصيرات.

بدوره أفاد مستشفى العودة في النصيرات بوصول 18 مصابا جراء استهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ706 على التوالي مخلفا 64,656 شهيدًا و 163,503 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.