قطر: سيكون هناك رد متوقع من المنطقة على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك ردًا متوقعًا من المنطقة على التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا الرد " يُبحث حاليًا مع الشركاء الإقليميين".

وأوضح رئيس الوزراء في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يهدد دول المنطقة التي لم تشكل له أي تهديد"، مؤكدًا أن "قطر لا تقبل بهذه التهديدات".

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن "نتنياهو ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة"، معتبرًا أنه يجب أن "يُقدَّم للعدالة"، لا سيما وأنه "مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".

كما اتهم نتنياهو بـ"تضييع وقت الوساطة وعدم الجدية" في التعاطي مع الجهود القطرية والدولية للتوصل إلى تهدئة، مضيفًا: "يحاول تقديم محاضرات قانونية بينما هو نفسه ينتهك القوانين الدولية".

وأعرب عن غضب بلاده من الهجوم على الدوحة، واصفًا إياه بأنه "إرهاب دولة"، وقال: "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا".

وشنّ الاحتلال عدوانا جويا استهدف مقرًا سكنيًا في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة فاشلة لاغتيال قيادات الصف الأول في حركة "حماس"أثناء نقاش المقترح الأميركي الأخير بشأن التهدئة في غزة.