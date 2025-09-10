نتنياهو يهدد قطر والدول التي تستضيف قادة حركة حماس

فلسطين اليوم

هدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، قطر والدول التي تستضيف قادة في حركة حماس ، وذلك عقب الهجوم العدواني الذي استهدف قيادة الحركة في الدوحة.

وقال نتنياهو، في بيان مصور أصدره باللغة الإنجليزية، "أتوجه إلى قطر وكل الدول التي توفر ملجأ للإرهابيين – إما أن تطردوهم أو تحاكموهم، وإذا لم تفعلوا ذلك فنحن من سنقوم بذلك".

وأضاف: "أمس طاردنا مخططي مجزرة السابع من أكتوبر. فعلنا ذلك في قطر، التي تمنح الإرهابيين ملجأ وتموّل حركة حماس وتوفر لهم كل شيء"، على حد قوله.

وتابع: "لقد فعلنا ذلك تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة عندما لاحقت إرهابيي القاعدة في أفغانستان".

ويوم أمس، شن الاحتلال غارات على العاصمة القطرية الدوحة في محاولة اغتيال فاشلة لقادة حركة حماس.