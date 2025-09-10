الجهاد : استهداف اليمن يدل على عجز الاحتلال عن حسم المعركة بالميدان

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على منشآت حكومية ومدنية في عدد من المحافظات اليمنية، مستهدفاً موظفين مدنيين وصحفيين ومواطنين.

وقالت حركة الجهاد في بيان " إن تعمد الاحتلال استهداف المنشآت المدنية وسفك دماء المدنيين والصحفيين، باستخدام أعتى الأسلحة الأمريكية التصنيع والتغطية، إنما يدل على عجز الكيان في حسم المعركة في ميدان القتال والمواجهة مع المقاومين، وفشل أجهزته واستخباراته في صناعة صورة للنصر، وعبثاً يحاول تغطية عجزه وفشله بارتكاب المجازر".

وتوجهت حركة الجهاد" بأسمى آيات التعزية إلى ذوي الشهداء من أهل اليمن الشقيق، ونعتبرهم شهداء فلسطين، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، فإننا على ثقة بأن الشعب اليمني الشجاع سيواصل إيلام العدو في عقر كيانه وتدفيعه ثمن الدماء اليمنية الطاهرة".

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتقاء 35 شهيدا وإصابة أكثر من 131 في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.