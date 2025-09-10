بعد العدوان على اليمن.. حماس تدعو إلى لجم الانفلات الإسرائيلي

فلسطين اليوم

دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على اليمن، والذي استهدف محافظتَي صنعاء والجوف، وأوقع عددًا من الشهداء والجرحى بين المدنيين الأبرياء.

وقالت حركة حماس في بيان لها، " العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك فاضح للقانون الدولي، واعتداء على سيادته وامتداد للعربدة الصهيونية المتصاعدة في المنطقة".

وثمّنت الحركة "إصرار الشعب اليمني، وقواته المسلحة، والإخوة في أنصار الله، على مواصلة طريق إسناد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما في ظل تصعيد حملة الإبادة الوحشية ضده".

ودعت الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي ومؤسساته، إلى "تحمّل مسؤولياتهم في لجم انفلات العدو الصهيوني وقادته مجرمي الحرب، والتحرّك فوراً لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وتهديده المتواصل لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها".

وعصر اليوم الأربعاء، شنّ الاحتلا غارات على اليمن مستهدفاً العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف شمال شرق البلاد، حيث استهدف المجمّع الحكومي في مديرية الحزم.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتقاء 9 شهداء وإصابة 118، في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.