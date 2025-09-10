السعودية: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت

فلسطين اليوم

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات.

وخلال كلمته بمجلس الشورى السعودي، دان سلمان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة، والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري.

وشدد سلمان على الموقف السعودي بحماية الحق الفلسطيني، والعمل الجاد لمنع انتهاكات الاحتلال.

ولفت إلى أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، وفعّلتها دوليًا عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية.

وأضاف ولي العهد السعودي أن جهود المملكة المكثفة أثمرت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، قائلًا إن ما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة.

وأكد رفض المملكة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، مضيفًا أن الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وشدد على دعم قطر في كل الإجراءات التي تتخذها، ردا على العدوان الإسرائيلي عليها.