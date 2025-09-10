الشيخ قاسم: المقاومة الفلسطينية مستمرة رغم الصعوبات ونحن معها

فلسطين اليوم

أكّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في قطر هو عدوان خطير ومدان ولا يمكن الصمت عنه.

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأعظم، قال الشيخ نعيم أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة، رغم كل الصعوبات، وأنه يجب الوقوف إلى جانبها.

وأضاف "العدوان على قطر جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى وهي تتوسع تدريجيا، وأقترح كرد على العدوان على قطر، دعم المقاومة، لأنها يد منيعة تحول دون الوصول لدول أخرى".

وخاطب الشيخ قاسم الدول العربية: "إن كنتم عاجزين عن دعم المقاومة فلا تطعنوها في الظهر، وضعوا حدًّا لمقولة نزح السلاح، ولا تتحدثوا عن أي تنازلات من المقاومة".

كما أكد على أن نصرة قضية فلسطين هي أعلى درجة من درجات التعبير عن الوحدة الإسلامية، وعلينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي.

من جهة أخرى، شدّد الأمين العام لحزب الله، على أنّ المقاومة في لبنان نجحت في إحباط أهداف "إسرائيل" ومنعها من احتلال الأرض في معركة "أولي البأس"، مضيفاً: "هي اليوم مردوعة ولا تجد مستقراً في أرضنا".

وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ "لدى الولايات المتحدة والعدو هدف واحد وهو تجريد لبنان من قوته ليصبح لقمةً سائغة أمام مشروع إسرائيل الكبرى".

ولفت إلى أنّ "الولايات المتحدة تراجعت عن التزامها تجاه لبنان وبات الأمر نزع سلاح الحزب قبل تقديم أي خطوة من قبل العدو سواء بالسلم أو بالتدخّل العسكري".

كما أكّد أنّ الغرب لا يأبه بلبنان بل يأبه بـ"إسرائيل"، مؤكداً أنّه "بالنسبة لنا لبنان هو أرضنا ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا ولن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبداً".