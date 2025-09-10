35 شهيدا وأكثر من 131 مصابا في عدوان الاحتلال على اليمن

استشهد يمنيون وأصيب آخرون، وتضرر عدد من المنازل في العدوان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء على مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط صنعاء في اليمن، وفق وسائل إعلام يمنية.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتقاء 35 شهيدا وإصابة أكثر من 131 في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

ودوت انفجارات في مناطق متفرقة من اليمن، إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، مستهدفة محافظات صنعاء وعمران والجوف.

وأفادت قناة المسيرة اليمنية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المجمع الحكومي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع: إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إطلاق عدد من الصواريخ أرض جو، "أثناء التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا، وتم إجبار بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم".

بدوره وردًّا على العدوان الإسرائيلي، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد، إن موقفهم ثابت ومبدئي في إسناد ونصرة غزة، مهما بلغت التضحيات.

وأضاف في تصريحات له، أن "العربدة الصهيونية تستهدف أعيانا مدنية ومناطق سكنية في صنعاء، والعدوان محاولة يائسة من مجرم مفلس لصناعة نصر إعلامي وهمي".