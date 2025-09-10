انقطاع الإنترنت في أجزاء واسعة من المناطق الغربية لمدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، عن انقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء كبيرة من المناطق الغربية لمدينة غزة.

وأوضحت الشركة أن هذا الانقطاع جاء نتيجة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للعمارات والبنايات والأبراج السكنية، التي تحتوي على أبراج إرسال وتقوية لخدمة الإنترنت والهواتف الخلوية.

وأضافت الشركة أن هذا الاستهداف أدى إلى توقف خدمات الاتصال والإنترنت عن آلاف المستخدمين، مشيرة إلى استمرار العمل على تقييم الأضرار وإعادة تشغيل الشبكة بأسرع وقت ممكن فور تأمين سلامة الأبراج والمعدات.