"إسرائيل" متشائمة من نسبة نجاح محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بوجود شكوك متزايدة داخل المنظومة الأمنية بشأن نتائج الهجوم الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، أمس، في إطار محاولة لاغتيال قياديين في حركة حماس.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن جهات معنية قولها إنه لم يتم حتى الآن تأكيد نجاح العملية أو التحقق من إصابة أهدافها.

كما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا تأكيد لدينا حتى هذه الساعة حول نجاح اغتيال أي قيادي من حركة حماس".

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ التفاؤل الذي ساد الليلة الماضية بشأن العملية تراجع صباح اليوم، مع تزايد الشكوك في أوساط الأجهزة الأمنية.

وأضافت أنّ مصدرين أمنيين أكدا أنّ "الوضع لا يبدو جيدًا ولسنا متفائلين"، بعد أن أبديا في وقت سابق تفاؤلًا أكبر بإمكانية نجاح الضربة.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر، بوجود حالة من التشاؤم تسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من نتائج الهجوم على الدوحة. و"تقديرات أولية تشير إلى عدم تسجيل إصابات قاتلة لمعظم المستهدفين في هجوم الدوحة".

وأكدت حركة حماس في بيان رسمي أصدرته مساء أمس، فشل محاولات اغتيال قادتها في الوفد المفاوض، وأعلنت عن استشهاد 6 أشخاص جراء الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

ومن بين الشهداء الستة مدير مكتب خليل الحية، جهاد لبد، ونجله همام الحية، بالإضافة إلى المرافقين عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسونة، وأحمد المملوك، وعنصر الأمن الداخلي القطري بدر سعد محمد الحميدي؛ بحسب حماس.

وقالت في بيانها، إن "محاولة الاحتلال الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".