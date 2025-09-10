صحفي إسرائيلي يتساءل عن هدف محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة

فلسطين اليوم

قال الصحفي والمعلق الإسرائيلي نداف أيال، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، إنه إذا كانت النية احتلال غزة، فلا حاجة لوفد تفاوض من حماس، فهم مجرد عائق، أما إذا كان الهدف صفقة تبادل، فسيكون أصعب الوصول إليها إذا كان المفاوضون "قتلى" شهداء.

وأضاف الصحفي داف أيال: "أنه منذ بداية الحرب تقول "إسرائيل" إن كل عملية اغتيال ستسهّل الصفقة، لكن الحقائق تثبت أن حماس بقيت ثابتة جدا في مطالبها، سواء كان المستهدفون محمد الضيف، أو السنوار، أو شقيقه، أو خليل الحية، في كل الحالات السابقة وعدونا بأن حماس ستلين لكن ذلك لم يحدث أبدا.

وأشار إلى أن "عائلات الأسرى الإسرائيليين القلقة بحثت الليلة الماضية عن أحد يشرح لها ما هي الخطة"، قال لي مسؤول رسمي واحد: "هذا بافتراض أن هناك خطة أساسا وأنا لا أعتقد ذلك".