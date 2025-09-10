"إسرائيل" تخشى أن هذا الأمر أفشل عملية اغتيال قادة حماس في قطر

فلسطين اليوم

كشفت "إسرائيل" عن مخاوفها، بشأن فشل عملية اغتيال الوفد المفاوض لحركة حماس في العاصمة القطرية "الدوحة"، أمس.

ووفق القناة "7" العبرية، فإن "تل أبيب" متخوفة من تسرّب معلومات من جانب الولايات المتحدة، أضرّ بعملية اغتيال قادة حماس في الدوحة.

وأمس الثلاثاء، سُمع دويّ انفجارات عنيفة في الدوحة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة سلاح الجو والشاباك "بشكل موجه ودقيق، قيادة حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة".

وزعم في بيان أن "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس... على مدار سنوات ويتحمّلون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وفي بيان، أكدت حركة حماس رسمياً، فشل اغتيال قيادات وفد الحركة المفاوض في العدوان الإسرائيلي على الدوحة بعد ظهر أمس.

وأشارت الحركة إلى استشهاد ستة أشخاص في العدوان، بينهم مدير مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، جهاد لبد (أبو خليل) ونجل الحية، همام (أبو يحيى).