خُضار يهيئ جسمك لبرد الشتاء

فلسطين اليوم

قالت خبيرة التغذية الدكتورة مارغريتا كوروليوفا إنه يجب في فصل الخريف الحفاظ على لياقة الجسم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التغذية السليمة وإدراج المنتجات الموسمية في النظام الغذائي.

ووفقا لها، يحتوي اليقطين وهو منتج خريفي موسمي، على العديد من المواد المفيدة. ويضمن إدراجه في النظام الغذائي احتياطيات الطاقة اللازمة لفصل الشتاء.

وأضافت الطبية، أن عدم تحمل الإنسان لليقطين نادر جدا، ولكن ليس النوع الوحيد الذي يمكن تناوله، بل يجب تنويع النظام الغذائي.

وتابعت: "اليقطين كنز غني بالمكونات المفيدة. فهو يحتوي على الألياف الغذائية، المفيدة جدا ويمثل أفضل ركيزة لميكروبيوم الأمعاء، وعلى الفيتامينات والمعادن. مثل فيتامينات Aو EوBوCوD والمغنيسيوم والبوتاسيوم. كل هذا يدعم الجسم ويساعده على العمل بشكل صحيح".

وزادت بالقول: "يمكن إضافة اليقطين إلى الحبوب والمشروبات، كما يمكن تكوين احتياطيات منه عن طريق تجميده، على شكل قطع مثلا".

ووفقا لها، بذور اليقطين مهمة ومفيدة للحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر. كما أنها تعتبر علاجا ممتازا للميكروبيوم، لاحتوائها على كمية كافية من الألياف الغذائية، ولها تأثيرات مضادة للديدان ومضادة للالتهابات، كما تحتوي على هرمون الإستروجين، الذي له تأثير إيجابي على مستوى الهرمونات الذكرية والأنثوية.

وختمت حديثها بالقول: "يحتوي اليقطين على السكر، لذلك تعتبر حلويات اليقطين بديلا جيدا للحلويات، حيث ينشط الجسم عند تناول هذه الجزيئات ويشعر بالشبع. وتتراكم الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون في الكبد، و في الطقس البارد تعزز الأداء والقوة والطاقة والمناعة".